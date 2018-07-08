Главная новость российской пропаганды - в Сумской области украинские фашисты порвали рот беженцу из Донбасса за то, что говорил на русском языке.

Вот вам бы все смешки да хаханьки, а ведь нынче годовщина... Четыре года назад в Славянске был распят мальчик. А сейчас бы уже в школу ходил. Помним, скорбим.

А вчера вот гвоздем, вынутым из рекламного щита, на котором распяли мальчика, в Сумской области мужику порвали рот за русский язык, значит.

В Сумской области. За русский язык.

Дорогие мои российские пропагандисты. Когда вы с высунутым языком кидаетесь разносить эту радостную весть про оживший украинский фашизм по своим сайтам, вы хоть посмотрите, где это - Сумская область. С какой страной она граничит. Какой язык там до сих пор ходовой. Какое телевидение там ловит. В сторону какой страны смотрит еще, наверное, процентов пятьдесят населения.

Мне, как вы понимаете, довольно часто приходилось ездить в Сумскую область, встречать семью на границе, пока мы еще жили в режиме туда-сюда. С таааким маасковским акцентом. Машину на российских номерах. Разорванный рот показать?

Это вы живете в стране Великой Духовности. Это у вас там в Мордоре чуть не через день таджиков убивают - и вот тут уж реально просто за таджикский язык. Да чего там таджиков - не дай бог с наступлением темноты заехать на Химзавод, если ты сам с Привокзальной. В любом городе.

И вы, конечно, думаете, что все вокруг такие же мышебратья.

Неа, бл*два. Такие - только вы одни.

Говорить, что украинец может порвать рот за другой язык - это вот вообще не понимать украинский склад характера и систему ценностей. Украина - совсем не Россия. Совсем.

Новость примерно такого же уровня достоверности, как "Челябинские гопники организовали проведение гей-парада".

Не-не. Я охотно верю, что мужику порвали рот. Хотя Стопфейк уже все написал - чисто бытовой конфликт, джентльмены бухали у магазина. В то, что напились и нашли до чего докопаться - охотно верю. Или, скажем, в то, что напились, и начал говорить, что все не так однозначно и как ВСУ бомбит детей - верю еще более охотно. Такое в Украине не прокатывает уже вообще нигде.

Но просто за русский язык. В Сумской области. Мда... Без тебя никак не обойтись, Крал!

Знаменитые сумские бандеровцы. Они такие. Даже львовским фору дадут.

Распятый мальчик одобряе.

Разорванный на березах африканский студент и два раба тоже.

В рамках проекта "Про Сумы писать не бросим"