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25 марта • обновлено в 22:09
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Глава ВОЗ заявил, что борьба с пандемией коронавируса опоздала на месяц

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Страны должны были начать борьбу против коронавируса еще месяц назад. Сейчас же болезнь стала очень опасной, а ВОЗ насчитала 16 тысяч погибших.

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Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

"Странам нужно было начать активно бороться с коронавирусом ещё месяц назад, мы упустили этот шанс. Коронавирус очень опасен, мы уже насчитали более 16 000 смертей", - заявил он.

Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус

При этом, согласно данным ресурса Worldometr, погибло уже 20 828 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество заболевших коронавирусом в Украине выросло до 136 человек.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Тег
вирус
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
А не ВОЗ ли говорили, что нет причин говорить о пандемии, когда во многих странах уже были инфицированные??? А теперь ВОЗ говорит, что нужно было раньше принимать меры.
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