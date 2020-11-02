Глава ВОЗ ушел на карантин из-за контакта с больным COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, зараженным COVID-19.
Об этом он написал на личной странице в Twitter, почеркнув, что сделал это в целях безопасности окружающих, хотя и не имеет никаких признаков болезни.
"Я был идентифицирован как контактный с имеющим положительный результат теста на COVID-19. Я здоров и без симптомов, но в ближайшие дни буду на карантине в соответствии с протоколами ВОЗ. Поработаю из дому", – рассказал Гебейесус.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что у людей, которые переболели коронавирусом, остаются в средне- и долгосрочной перспективе негативные последствия, которые влияют на важные системы организма.
В свою очередь американские ученые пришли к выводу, что у большинства поборовших COVID-19 людей формируется длительный иммунитет против коронавируса, который действует не менее пяти месяцев.
Однако исследователи из Имперского колледжа Лондона считают, что с течением времени иммунитет антител к COVID-19 снижается, поэтому защита после заражения может быть недолговечной.