Глава ВОЗ ушел на карантин из-за контакта с больным COVID-19

Виктория Довгань Мир 10:14, 2.11.2020 Обновлено: 10:15, 2.11.2020

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, зараженным COVID-19.

Об этом он написал на личной странице в Twitter, почеркнув, что сделал это в целях безопасности окружающих, хотя и не имеет никаких признаков болезни.

был идентифицирован как контактный с имеющим положительный результат теста на COVID-19. Я здоров и без симптомов, но в ближайшие дни буду на карантине в соответствии с протоколами ВОЗ. Поработаю из дому", – рассказал Гебейесус.

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