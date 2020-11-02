Глава ВОЗ ушел на карантин из-за контакта с больным COVID-19

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
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  • Тедрос Аданом Гебрейесус не имеет признаков болезни

  • Но в целях безопасности он решил изолироваться от окружающих

  • Деятель напомнил, что это предусматривают протоколы ВОЗ

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус ушел на самоизоляцию из-за контакта с человеком, зараженным COVID-19.

Об этом он написал на личной странице в Twitter, почеркнув, что сделал это в целях безопасности окружающих, хотя и не имеет никаких признаков болезни.

был идентифицирован как контактный с имеющим положительный результат теста на COVID-19. Я здоров и без симптомов, но в ближайшие дни буду на карантине в соответствии с протоколами ВОЗ. Поработаю из дому", – рассказал Гебейесус.

Глава ВОЗ на карантине

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КоронавирусВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Аданом Гебреисус