"Самое сложное – впереди": глава ВОЗ сделал тревожное заявление о пандемии COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции в Женеве, передает "Интерфакс". По словам главы ВОЗ, "самое сложное – впереди", но предотвратить эту трагедию возможно.

"Многие попросту не понимают, что это за вирус", – отметил Гебрейесус. Он объяснил, что, с одной стороны, COVID-19 – очень заразный, а с другой – представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

Также он ответил на обвинения со стороны США о том, что ВОЗ скрывал данные о болезни. Он отметил, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) плотно сотрудничал с ВОЗ с самого начала и получал все данные.

" ... ничего не было скрыто от CDC. Начиная с первого дня. Потому что американцы работали с нами, и ВОЗ открыта, мы ничего не прячем. Мы хотим, чтобы все страны получили сообщения сразу же. Потому что это поможет подготовиться", - сказал гендиректор ВОЗ.

Он добавил, что все данные, которые получает ВОЗ передаются в полном объеме другим странам.

"Когда мы получаем информацию в ВОЗ, мы получаем цифры, сколько погибло, сколько заражено. Мы не видим эти цифры, мы видим отдельную личность. И поэтому у нас нет секретов. И как только у нас появляется информация, мы ею делимся", - добавил он.

Отметим, ранее в ВОЗ заявили, что коронавирус COVID-19 не исчезнет, пока не будет изобретена и введена в широкое пользование вакцина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОЗ Украины предупредили, что самостоятельное проведение экспресс-тестов на коронавирус COVID-19 несет угрозу окружающим.

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