Глава ВОЗ рассказал, как большая часть населения планеты воспринимает COVID-19

По результатам исследований наличия антител к коронавирусу в организме людей, которые провели во многих странах планеты, можно заключить, что большая часть жителей Земли остается восприимчивой к COVID-19.

Об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус. Он подчеркнул важность масштабного тестирования для борьбы с пандемией.

По словам главы ВОЗ, важно знать, как распространяется вирус и сколько людей могли заразиться, даже если они перенесли болезнь бессимптомно.

"Мы все еще изучаем, насколько сильны иммунные ответы в разных популяциях и как долго длится этот иммунный ответ", – отметил Гебреисус.

Он напомнил, что ВОЗ запустила исследования Unity – глобальную программу по стандартизации исследований распространенности вируса.

"На сегодняшний день более 60 стран, в том числе более 40 стран с низким и средним уровнем доходов, проводят одно или несколько из этих исследований с использованием протоколов ВОЗ", – сказал Гебреисус.

Он подчеркнул, что организация предоставляет техническую, финансовую и операционную поддержку для проведения подобных исследований.

"Мы продолжаем работать с нашими глобальными партнерами, чтобы лучше понять, какая часть мирового населения подверглась воздействию этого вируса и как долго сохраняется иммунитет у инфицированных людей", – резюмировал Гебреисус.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вакцины против COVID-19 являются крайне важным инструментом, но без комплексных мер не смогут полностью победить пандемию и "успокаиваться" еще рано. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здоровья Майк Райан.