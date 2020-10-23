Глава ВОЗ предупредил о чрезвычайно трудном периоде пандемии

Юрий Сергиенко Мир 19:34, 23.10.2020 Обновлено: 19:42, 23.10.2020

Ближайшие несколько месяцев пандемии коронавируса станут чрезвычайно сложными.

Об этом на брифинге 23 октября заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщается в Twitter организации. По его словам, некоторые страны находятся на опасной траектории.

"Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории", – предупредил Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что сейчас мир находится на критически важном перекрестке пандемии COVID-19, особенно в Северном полушарии.

Отметим, что в Северном полушарии расположены Европа, Африка, Азия, а также Северная и Южная Америка.

Также в ВОЗ заявили, что к декабрю пару вакцин от коронавируса можно будет применять, но только в экстренных случаях.

Twitter ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период с 12 по 18 октября коронавирусом в мире заразились более 2,4 миллиона человек. В ВОЗ заявили, что это самый высокий показатель за все время пандемии.

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