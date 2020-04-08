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8 апреля • обновлено в 21:42
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ВОЗ резко ответила Трампу на критику по пандемии COVID-19

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Борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 не стоит политизировать, поскольку это может привести к увеличению количества жертв.

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Такое заявление на пресс-конференции в среду, 8 апреля, сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Трансляция брифинга велась на Twitter-странице пресс-службы ВОЗ.

Главу Всемирной организации здравоохранения попросили прокомментировать критику ВОЗ президентом США Дональдом Трампом.

"Не надо политизировать тему вируса, если вы не хотите увидеть еще больше смертей", – сказал Гебрейесус. Он также призвал Америку и Китай сплотиться и вместе работать над победой над COVID-19.

Дональд Трамп и Тедрос Адханом Гебрейесус

Дональд Трамп и Тедрос Адханом Гебрейесус

Коллаж

Напомним, Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она слишком сосредоточена на Китае в период пандемии. Он подчеркнул, что ВОЗ получает огромное финансирование именно со стороны Штатов.

Полная трансляция брифинга ВОЗ:

Карта распространения коронавируса в мире:

Как писал OBOZREVATEL, на вечер 8 апреля COVID-19 в США заболели уже более 400 тысяч человек – за сутки зафиксировано более 6 тысяч новых случаев.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Теги
вирус политика инфекция болезнь видео
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