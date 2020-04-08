Борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 не стоит политизировать, поскольку это может привести к увеличению количества жертв.
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Такое заявление на пресс-конференции в среду, 8 апреля, сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Трансляция брифинга велась на Twitter-странице пресс-службы ВОЗ.
Главу Всемирной организации здравоохранения попросили прокомментировать критику ВОЗ президентом США Дональдом Трампом.
"Не надо политизировать тему вируса, если вы не хотите увидеть еще больше смертей", – сказал Гебрейесус. Он также призвал Америку и Китай сплотиться и вместе работать над победой над COVID-19.
Дональд Трамп и Тедрос Адханом Гебрейесус
Коллаж
Напомним, Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения за то, что она слишком сосредоточена на Китае в период пандемии. Он подчеркнул, что ВОЗ получает огромное финансирование именно со стороны Штатов.
Полная трансляция брифинга ВОЗ:
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros. #coronavirus https://t.co/ZKy3OjKgBl— World Health Organization (WHO) (@WHO) April 8, 2020
Карта распространения коронавируса в мире:
Как писал OBOZREVATEL, на вечер 8 апреля COVID-19 в США заболели уже более 400 тысяч человек – за сутки зафиксировано более 6 тысяч новых случаев.
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