Глава ЦРУ совершил тайный визит в КНДР: в чем цель

Глава ЦРУ Майк Помпео совершил сверхсекретный визит в Северную Корею в пасхальные выходные в качестве посланника президента Дональда Трампа ради встречи с Ким Чен Ыном.

Данную информацию рассекретило издание The Washington Post, ссылаясь на двух источников, которые были причастны к этой поездке.

Встреча была частью попытки заложить основу для прямых переговоров между Трампом и Кимом о программе ядерного оружия Северной Кореи, пишут журналисты.

"Я оптимистичен из-за того, что правительство Соединенных Штатов может установить условия для этого надлежащим образом, чтобы президент и северокорейский лидер могли провести этот разговор, который поставит нас на путь достижения дипломатического результата, в котором Америка так отчаянно - Америка и мир так отчаянно нуждаются", - сказал накануне Помпео.

Как сообщал "Обозреватель", США и КНДР начали вести прямые переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.