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Глава ЦИК Беларуси о выборах: можем потерять страну, у нас выбора нет

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
7,5 т.
Глава ЦИК Беларуси исключила пересмотр результатов голосования

Глава ЦИК Беларуси исключила пересмотр результатов голосования. bobruisk.guru

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы бывших кандидатов в президенты страны.

Об этом в интервью "КП Белоруссия" заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. По ее словам, повторные выборы могут быть назначены лишь в случае установления нарушений во время голосования.

"Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными", – отметила Ермошина.

Она добавила, что в таком случае в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами.

"Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", – резюмировала Ермошина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. За действующего главу Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.

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