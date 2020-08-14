Глава ЦИК Беларуси о выборах: можем потерять страну, у нас выбора нет

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отклонила жалобы бывших кандидатов в президенты страны.

Об этом в интервью "КП Белоруссия" заявила глава ЦИК республики Лидия Ермошина. По ее словам, повторные выборы могут быть назначены лишь в случае установления нарушений во время голосования.

"Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными", – отметила Ермошина.

Она добавила, что в таком случае в течение трех месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами.

"Я и сказала: "Мы можем просто потерять страну", – резюмировала Ермошина.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия Беларуси огласила окончательные итоги выборов президента страны. За действующего главу Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую – 10,1%.

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