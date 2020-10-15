Глава разведки Британии назвал Россию главной проблемой

Глава британской службы контрразведки МІ-5 Кен Маккаллам, получивший должность в апреле 2020 года, озвучил свои цели, планы и приоритеты работы. Среди прочего он выделил проблему российской угрозы, которую назвал одной из главных для спецслужбы Великобритании.

Своим мнением Маккалам поделился в интервью для ВВС. Он подчеркнул, что сейчас его страна имеет дело с неприятной комбинацией терроризма, который никуда не делся, и ростом враждебной деятельности, которая поддерживается на государственном уровне. По словам главы МІ-5, угрозы становятся все разнообразнее, а вовремя увидеть их – все труднее.

"Если вы спросите меня, разведка какой из стран причиняет больше всего проблем Великобритании на октябрь 2020 года, то я отвечу, что это – Россия. Но если вы спросите, какая из стран будет формировать ситуацию в мире в ближайшее десятилетие и представлять самые большие возможности и самые большие проблемы для Британии, то это – Китай. Образно выражаясь, если российские спецслужбы – это периоды плохой погоды, то Китай – это целое изменение климата", – признался Маккалам.

Особое внимание глава британской контрразведки уделил повысившейся угрозе здоровью и жизни обычных людей. Он акцентировал внимание на том, что в 2020 году речь идет уже не о шпионах и похищении государственных секретов, хотя все это тоже важно.

"Мы видим угрозу людям вплоть до и включая попытки убийства, как продемонстрировал случай с отравлением Навального. Мы видим угрозу демократии, нашей инфраструктуре, экономике, научным исследованиям, угрозу в самых широких сферах", – резюмировал он.

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