Глава пула Лукашенко уволился из-за жестокости ОМОНа на протестах в Беларуси – СМИ

В Беларуси глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко уволился из-за избиения силовиками его двоюродного брата, который участвовал в протестах после выборов в стране.

При этом руководитель гостелеканала ОНТ, где числится журналист, Марат Марков отказался подписывать заявление об увольнении, с целью "скрыть скандал и дать работнику время остыть и подумать". Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на источники.

"Запредельная жестокость ОМОНа всех журналистов ОНТ просто убила. У каждого есть родственник или друг, который серьезно пострадал. Многие ребята сразу отказались делать откровенную чернь. Кто-то ушел на больничный, кто-то – в бессрочный отпуск", – сказал он.

По его словам, сотрудники белорусского телеканала "подавлены и пребывают в шоке, а также отказываются писать откровенно пропагандистские материалы". Отмечается, что последним теперь лично занимаются руководители дирекции информационного вещания.

"Что касается сюжетов о деле "Белгазпромбанка" и его бывшего топ-менеджера Виктора Бабарико, то тексты приносят сотрудники КГБ в цивильном, и не дай Бог ты поменяешь там хоть букву", – цитирует издание источника.

Телеведущий ОНТ Дмитрий Семченко (Скриншот)

Известно, что ОНТ покинули уже несколько ведущих развлекательных программ, при этом не исключены и новые увольнения. Ведущие новостей и информационных программ, утверждает собеседник, уходить не собираются.

"Хотя негласно признаются, что в случае смены курса попросят прощения, скажут, мол, "это не мы такие, система такая", и рассчитывают на продолжение работы в дальнейшем", – добавил он.

Также отмечается, якобы работников государственных СМИ в Беларуси удерживают льготными кредитами на квартиры: в частности, в их контрактах прописано, что в случае увольнения "в течение пяти лет после получения жилья платить придется не по сниженной, а по обычной высокой ставке".

Как сообщал OBOZREVATEL: