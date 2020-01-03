Глава Польши отменил визит в Израиль из-за Путина: СМИ узнали детали

Президент Польши Анджей Дуда не отправится на Всемирный форум памяти холокоста в Израиль.

Об этом пишет издание Gazeta Wyborcza.

"Президент Анджей Дуда не воспользуется приглашением на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, организованное Институтом Яд ва-Шем в Иерусалиме 22 и 23 января", – говорится в публикации.

При этом отмечается, что одной из причин отказа от поездки является присутствие президента РФ Владимира Путина на мероприятии.

Кроме того, форум в Иерусалиме организован при участии главы израильского МИД Исраэля Каца, который в 2019 году заявил, что поляки "впитали антисемитизм с молоком матери".

Также в Польше рассматривают торжества в Израиле как альтернативу празднования освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которое пройдет в Освенциме 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста.

Всемирный форум памяти холокоста состоится в Израиле в пятый раз. Свой приезд уже подтвердили президенты Франции, Германии и Италии.

Дуда и Путин

Что вообще происходит

24 декабря президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии в 1935–1939 годах Юзефа Липского, который пообещал Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку установить в Варшаве памятник.

Затем Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за грубых высказываний лидера РФ.

1 января председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили Путину. По мнению поляков, он манипулирует запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер поляков Анджей Дуда заявил, что у Польши нет оснований называть Россию врагом НАТО, хотя некоторые ее действия "неприемлемы".

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