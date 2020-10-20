Глава Пентагона предупредил об усилении Восточной Европы войсками из-за угроз России

Борис Бондарь Мир 22:57, 20.10.2020 Обновлено: 23:01, 20.10.2020

США передислоцирует вооруженные силы в Европе ближе к восточным границам ЕС, чтобы защитить своих союзников от российских угроз.

Как сообщило Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер во время выступления в Атлантическом совете. Он отметил, что США намерены снизить военное присутствие только в Германии.

"Мы хотим снизить военное присутствие только в Германии, а не в Европе в целом. Нам нужно передислоцировать силы, потому что знаем о связанных с Россией угрозах, с которыми сталкиваются наши союзники", – сказал Эспер.

Он пояснил, что руководствуется только здравым смыслом.

"Не нужно быть Наполеоном или генералом Макартуром, чтобы посмотреть на карту и осознать, что чем восточнее в Европе расположена страна, тем больше мы можем там сделать, чтобы успокоить наших союзников", – заявил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что речь идет о странах Балтии, Польше, Болгарии, Румынии.

"Нам нужно переместить силы немного на восток", – подчеркнул Эспер.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение военного командования США переместить около 12 тыс. военных из Германии в другие европейские страны позволит, в частности, эффективнее противостоять России. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

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