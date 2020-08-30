Глава Нацразведки США обвинил конгрессменов в сливе секретной информации о России

Устные брифинги разведки США для профильных комитетов Конгресса были прекращены, потому что конгрессмены "сливали" прессе засекреченную информацию.

Об этом заявил в эфире телеканала Fox News директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф 30 августа. По его словам некоторые конгрессмены в политических целях ставят "угрозу" со стороны России выше, чем со стороны Китая.

"Китай – самая большая угроза для нас. Я не хочу принижать угрозу со стороны России, они представляют серьезную угрозу для нашей национальной безопасности… Но Китай сидит во главе стола и устанавливает правила игры на мировом рынке", – сказал Рэтклифф.

Таким образом он прокомментировал факт прекращения устных брифингов Нацразведки для профильных комитетов Конгресса.

"Через несколько минут после окончания одного такого брифинга ряд членов Конгресса вышли к представителям различных СМИ и "слили" им засекреченную информацию в политических целях", – сказал разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, уровень антикитайских настроений достиг своего пика с 1989 года, в результате чего между США и Китаем могут начаться конфликты. В худшем сценарии возможны даже вооруженные столкновения двух сверхдержав.

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