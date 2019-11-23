Глава "Нафтогаза" собрался свидетельствовать против адвоката Трампа: что может всплыть

Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев готов свидетельствовать по делу адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в США.
Об этом он сообщил в интервью американскому изданию Time в пятницу, 22 ноября.
"С большой вероятностью меня пригласят для дачи показаний по этому делу. Если бы меня позвали, я был бы готов приехать и дать показания", – отметил глава правления.
Нафтогаз
Delo.ua
Как сообщали СМИ, федеральные прокуроры США расследуют возможные нарушения Джулиани по финансированию избирательных кампаний и незаконного лоббирования. Федеральное дело возбуждено против двух соратников Джулиани, Игоря Фруман и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце предъявили обвинения в возможном нарушении законов о финансировании избирательной кампании.
Как пишет издание, свидетельства, которые готов дать Коболев, могут пролить свет на утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза.
Кроме того, Коболев отметил, что готов предоставить прокурорам информацию о Джулиани, а также о Парнасе и Фрумане, поскольку все связано. При этом он не сообщил, что именно готов рассказать следователям.
"Я не хотел бы опережать мои показания", – сказал он.
Как сообщает издание, свидетельства Коболева могут появиться после показаний другого руководителя "Нафтогаза", Андрей Фаворов. Он общался со следователям в четверг в Нью-Йорке.
При этом среди интервью в своем офисе в Киеве, Коболев позвонил Фаворову спросить, как прошла его беседа с федеральными следователями.
"Он закончил вчера... Он сказал, что это был очень необычный опыт... Он сказал, что никогда не проходил подобных вопросов. Я также слышал, что эти ребята очень, очень жесткие, прокуроры южного округа. Они одни из лучших в штатах", – отметил он после телефонного разговора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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