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23 ноября • обновлено в 23:18
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Глава "Нафтогаза" собрался свидетельствовать против адвоката Трампа: что может всплыть

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Председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев готов свидетельствовать по делу адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани в США.

Об этом он сообщил в интервью американскому изданию Time в пятницу, 22 ноября.

"С большой вероятностью меня пригласят для дачи показаний по этому делу. Если бы меня позвали, я был бы готов приехать и дать показания", – отметил глава правления.

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Нафтогаз

Нафтогаз

Delo.ua

Как сообщали СМИ, федеральные прокуроры США расследуют возможные нарушения Джулиани по финансированию избирательных кампаний и незаконного лоббирования. Федеральное дело возбуждено против двух соратников Джулиани, Игоря Фруман и Льва Парнаса, которым в прошлом месяце предъявили обвинения в возможном нарушении законов о финансировании избирательной кампании.

Как пишет издание, свидетельства, которые готов дать Коболев, могут пролить свет на утверждения руководителей энергетических служб США и Украины о том, что Парнас и Фруман пытались использовать свои связи с Джулиани и администрацией Трампа для замены руководства Нафтогаза.

Кроме того, Коболев отметил, что готов предоставить прокурорам информацию о Джулиани, а также о Парнасе и Фрумане, поскольку все связано. При этом он не сообщил, что именно готов рассказать следователям.

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"Я не хотел бы опережать мои показания", – сказал он.

Как сообщает издание, свидетельства Коболева могут появиться после показаний другого руководителя "Нафтогаза", Андрей Фаворов. Он общался со следователям в четверг в Нью-Йорке.

При этом среди интервью в своем офисе в Киеве, Коболев позвонил Фаворову спросить, как прошла его беседа с федеральными следователями.

"Он закончил вчера... Он сказал, что это был очень необычный опыт... Он сказал, что никогда не проходил подобных вопросов. Я также слышал, что эти ребята очень, очень жесткие, прокуроры южного округа. Они одни из лучших в штатах", – отметил он после телефонного разговора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

  • Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржель о готовности прекратить транзит российского газа.

  • Возможна остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.

  • Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

  • Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

  • Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

  • "Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.

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Автор
Марина Погорилко
Персоны
Дональд Трамп Рудольф Джулиани Андрей Коболев
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А что от коболева может "всплыть"? Только гoвно!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Куда бы этого Коболева деть, правильно делали, что его хотели снять.
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