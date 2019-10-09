"Хватит и украинцев!" Глава МВД Эстонии сделал скандальное заявление

Глава МВД Эстонии и лидер партии EKRE Март Хельме заявил, что страна не будет принимать иммигрантов, пока его политсила входит в правительственную коалицию.

Об этом сообщает портал ERR. Такое заявление политик сделал в Люксембурге на встрече глав МВД стран-членов ЕС, на которой обсуждались проблемы миграционной политики.

Хельме сообщил, что на встрече большинство европейских стран показали, что принимать мигрантов не хотят и скорее готовы предложить техническую помощь. Он добавил, что Эстония сама сейчас сталкивается с очень сильным наплывом мигрантов с востока, из республик бывшего СССР.

Март Хельме Delfi

"Если посмотреть, то просителей убежища прибывает к нам больше не с Ближнего Востока или Африки, а из Украины. На втором месте Грузия, потом Молдова и только потом Афганистан и подобные страны", - отметил Хельме.

По словам чиновника, в Эстонии достаточно проблем с иммигрантами из Украины, а страны Южной Европы не считают это проблемой.

"У нас и сейчас трудности с этим иммиграционным давлением. Украинцы быстрее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема. Даже если кто-то говорит, что это не проблема, то на самом деле это очень серьезная проблема", - считает Хельме.

Он отметил, что позицию Эстонии нужно до всех донести очень четко. "До тех пор пока мы, то есть EKRE, входим в правительство, Эстония принимать иммигрантов не будет", - подчеркнул лидер консерваторов.

Как писал OBOZREVATEL, глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в страну.

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