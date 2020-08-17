Глава МВД Беларуси признал, что в убитого Тарайковского могли стрелять и пожалел силовиков

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев допустил, что в погибшего активиста Александра Тарайковского могли стрелять.

В интервью белорусскому порталу TUT.BY он заявил, что силовики якобы не применяли огнестрельное оружие, но стрелять могли из нелетального.

"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, не пуля со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", – сказал Караев.

При этом министр заявил, что ему больше всего жаль силовиков.

"Мне очень жаль этого погибшего [Александра Тарайковского]. Еще больше – побитых. Они тоже пострадали. А больше всего – моих 129 сотрудников", – сказал Караев.

В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек. Однако изначально силовики утверждали, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минске 15 августа, прошли похороны Александра Тарайковского, попрощаться с ним пришли тысячи белорусов.

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