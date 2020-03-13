Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон проверился на коронавирус и получил положительный ответ.
По его словам, он вовремя заметил неутешительные симптомы. Об этом чиновник 13 марта сообщил в своем Twitter.
"Я немедленно связался с Департаментом здравоохранения Квинсленда, а затем проверился на COVID-19. Сегодня днем сказали, что тест положительный", – написал министр.
Питер Даттон заразился коронавирусом
В то же время Даттон отметил, что чувствует себя хорошо, хотя утром проснулся с температурой и ангиной.
Известно, что министр был в Сиднее на заседании Кабмина во вторник, 10 марта, и вернулся в Брисбен коммерческим рейсом в тот же день.
Глава МВД Австралии заболел коронавирусом
twitter.com/PeterDutton_MP
Отмечается, что Министерство здравоохранения Австралии заблаговременно предупредило людей, контактировавших с больными коронавирусом, сразу обращаться в медучреждения, чтобы пройти тест на наличие COVID-19.
В случае подтверждения заболевания, их ждет самоизоляция дома и мониторинг состояния их здоровья в течение 14 дней после контакта с зараженным человеком.
March 13, 2020
Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:
Как сообщал OBOZREVATEL:
У жены канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо в пятницу, 13 марта, подтвердили китайский коронавирус.
Под угрозой заражения оказался также президент США Дональд Трамп – он контактировал с зараженным бразильским политиком Фабио Вайнгартеном.
А депутат нелегитимной Госдумы РФ Сергей Катасонов, вернувшийся из Франции, потенциально мог заразить президента страны Владимира Путина китайским коронавирусом.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.