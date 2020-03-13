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13 марта • обновлено в 10:55
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Глава МВД Австралии заболел коронавирусом

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Министр внутренних дел Австралии Питер Даттон проверился на коронавирус и получил положительный ответ.

По его словам, он вовремя заметил неутешительные симптомы. Об этом чиновник 13 марта сообщил в своем Twitter.

"Я немедленно связался с Департаментом здравоохранения Квинсленда, а затем проверился на COVID-19. Сегодня днем сказали, что тест положительный", – написал министр.

Питер Даттон заразился коронавирусом

Питер Даттон заразился коронавирусом

В то же время Даттон отметил, что чувствует себя хорошо, хотя утром проснулся с температурой и ангиной.

Известно, что министр был в Сиднее на заседании Кабмина во вторник, 10 марта, и вернулся в Брисбен коммерческим рейсом в тот же день.

Глава МВД Австралии заболел коронавирусом

Глава МВД Австралии заболел коронавирусом

twitter.com/PeterDutton_MP

Отмечается, что Министерство здравоохранения Австралии заблаговременно предупредило людей, контактировавших с больными коронавирусом, сразу обращаться в медучреждения, чтобы пройти тест на наличие COVID-19.

В случае подтверждения заболевания, их ждет самоизоляция дома и мониторинг состояния их здоровья в течение 14 дней после контакта с зараженным человеком.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Австралия
Тег
вирус
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