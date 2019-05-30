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Глава миссии ОБСЕ в Украине покинул свой пост: кто его заменит

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Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан покинул свой пост.

Его место займет турецкий дипломат, экс-посол Турции в ООН Яшар Халит Чевик. Об этом сообщается на сайте ОБСЕ.

"Сегодня ОБСЕ воздает должное выдающемуся дипломату, главе СММ ОБСЕ, послу Эртурулу Апакану. Он руководил СММ ОБСЕ в Украине в течение 5 лет с преданностью и человечностью. Мы гордимся тем, что он был частью ОБСЕ и благодарны за его вклад", – сказано в сообщении.

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Эртурул Апакан

Эртурул Апакан

Гордон

Отмечается, что в Вене прошла прощальная церемония для Апакана, на которой присутствовали председатель ООН, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер.

Экс-главе СММ ОБСЕ вручили награды – золотую медаль словацкого МИД и медаль ОБСЕ.

Покидая место главы миссии Апакан заявил: "Я прибыл в Украину, когда улицы вокруг Майдана были еще свидетельством недавних событий. Я покидаю страну в надежде, что устойчивое прекращение огня скоро станет реальностью".

Яшар Халит Чевик

Яшар Халит Чевик

Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиянка Татьяна Валовая возглавила штаб-квартиру ООН в Женеве.

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Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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