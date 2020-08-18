Глава Минздрава Польши подал в отставку после обвинений в сомнительных закупках

Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский 18 августа подал в отставку на фоне обвинений в закупке сомнительного медоборудования во время пандемии коронавируса.

Он пояснил, что займется медицинской практикой. При этом Шумовский останется членом парламента от президентской партии PiS, сообщает Euronews.

За день до этого покинул свой пост заместитель главы Минздрава Януш Цешинский. Причины отставки он не пояснил.

Шумовский стал популярным после того, как власти ввели жесткий карантин во время пандемии коронавируса, что снизило количество заболевших, а также летальные случаи.

Однако позднее его обвинили в том, что компания его брата получила многомиллионные государственные заказы во время кризиса. Некоторые медицинские средства, которые закупило правительство, оказались неэффективными. Шумовский отрицал, что он нарушил закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель туристического управления Ирландии, бывший главный операционный директор Ryanair Майкл Коули, ушел в отставку из-за отдыха в Италии в период пандемии коронавируса.