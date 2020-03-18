Глава Минздрава Нидерландов упал в обморок перед дискуссией о коронавирусе. Видео

Министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок перед тем, как начать дискуссию о коронавирусе.

Инцидент произошел в здании парламента. Министр вышел к трибуне и приготовился начать дискуссию, но в этот момент он потерял сознание и упал (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Политики, которые были рядом, помогли Брюинсу встать на ноги и предложили сесть в кресло, но он отказался, сделал несколько глотков воды и начал выступление.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Нидерландах достигло 2 051 человека. Из них 58 умерли, а вылечились только двое.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Нидерландах местные жители образовали огромные очереди в кофешопы за марихуаной.

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