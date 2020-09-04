Глава Минобороны Беларуси обвинил Украину в попытке захвата власти

В Беларуси заявили, якобы "деструктивные силы" из Украины, Польши, Литвы и Чехии пытались сменить власть в стране.

Такое заявление сделал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, передает пресс-служба белорусского Минобороны.

"Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти. Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений Президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", – говорилось в сообщении.

Хренин поблагодарил руководство России и Китая за помощь его стране в "непростое для нее время".

При этом глава Минобороны Беларуси сказал, что "определенные силы на Западе" потерпели неудачу в попытке организации "цветной революции".

"(Западные страны – Ред.) переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления. Сегодня идет жесткая борьба за завоевание информационного превосходства", – высказался Хренин.

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