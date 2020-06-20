Глава МИД Эстонии назвал 'лживыми' слова Путина о Второй мировой

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал ложью тезисы президента РФ Владимира Путина относительно истории Балтийских стран во время Второй мировой войны.

Как сообщает ERR, Рейнсалу заявил, что Путин продолжает представлять ложный исторический нарратив.

Речь идет об утверждении президента РФ о том, что Балтийские страны присоединились к СССР "на основании договора и с согласия избранных народных представителей".

"Он отдельно говорит и о Балтийских странах, ссылаясь на то, что страны Балтии присоединились к Советскому Союзу на основании договора и с согласия избранных народных представителей, и это соответствовало международному и внутригосударственному праву того времени. Эти утверждения лживы от начала и до конца, и я их осуждаю", – отметил министр иностранных дел Эстонии.

Он сказал, что особенно цинично озвучивать такие утверждения в неделю, когда исполняется 80 лет с момента противоправной оккупации Балтийских стран.

Напомним, Путин ко Дню победы написал статью "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". В ней, среди прочего, он оправдывает действия Сталина и пакт Молотова-Риббентропа, обвиняет европейские страны в трусости и попытке оставить Советский Союз один на один с Германией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети обратили внимание на то, что в статье Путин указывает на дальнейшие планы Кремля относительно нового раздела мира "ядерной пятеркой" (Великобритания, КНР, Россия, США, Франция).