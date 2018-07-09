Глава МИД Британии ушел в отставку

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку, которую уже приняла британский премьер-министр Тереза Мэй.

"О том, кто сменит его на посту, будет объявлено в ближайшее время. Премьер благодарит Бориса за его работу", – говорится в тексте заявления администрации премьера, передает телеканал Sky News.

При этом незадолго до отставки Джонсон раскритиковал планы Мэй по таможенным отношениям с Европейским Союзом, сообщает BBC.

В частности, на прошлой неделе британские министры согласовали свою позицию относительно Brexit на переговорах с ЕС. Они утвердили план по созданию зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров, предусматривающий общий реестр с Евросоюзом.

Новое таможенное соглашение между Великобританией и ЕС будет нацелено на создание "объединенной таможенной территории". При этом Мэй отмечала, что подобный план позволит обеспечить исполнение Brexit.

Борис Джонсон

В то же время, по данным журналистов, Джонсон заявил, что планы Мэй могут сделать Великобританию "вассальным государством" и стать "серьезным ограничителем для свободной торговли". Однако позже появилась информация, что министр делал эти замечания с иронией.

Джонсон занимал пост главы МИД Британии с июля 2016 года. До этого, с 2008 года, он являлся мэром Лондона.

Отставка Джонсона стала второй за последние сутки. Ранее пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис. Его преемником стал Доминик Рааб. Дэвис решил уйти в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конфликте с Россией Джонсон поддерживал Украину и отмечал, что захвата Крыма стал первым случаем силовой аннексии в Европе и первой попыткой силой перекроить европейские границы с тех времен.