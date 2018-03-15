Глава МИД Британии объявил "охоту" на богатейших друзей Путина

У коррумпированных российских бизнесменов, которые сколотили огромные состояния на хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, должны начаться серьезные проблемы с законом в Великобритании.
Британские спецслужбы готовят обвинения по экономическим преступлениям против "очень широкого круга лиц", заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, пишет Reuters.
Он отметил, что британцы и жители других стран, требуют привлечения к ответственности сверхбогатых россиян и ареста их активов.
По словам главы внешнеполитического ведомства, работа в данном направлении уже ведется, но фамилии пока не могут быть озвучены.
Коррумпированных российским олигархам, которых подозревают в обогащении через Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, могут вручить Unexplained Wealth Orders (UWO) - документ обязывает обладателя подозрительного состояния разъяснить властям Великобритании, откуда взялись деньги.
Напомним, в Британии вступил в силу закон "Ордер на богатство неясного происхождения", который позволяет заморозить активы стоимостью от 50 тысяч фунтов и начать расследование в случае, если их владелец не может объяснить их происхождение.
Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что власти Великобритании начали борьбу с незаконными деньгами российских олигархов, проживающих на британских островах.
Отметим, миллиардеры из России вошли в топ самых богатых жителей Британии.
Как сообщал "Обозреватель", накануне премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, а также прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Англии.
Российская сторона отвергает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля.
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