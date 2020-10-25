Глава корпорации Samsung умер в Южной Корее

В воскресенье, 25 октября, в больнице Сеула умер руководитель корпорации Samsung Group Ли Кун Хи. Мужчине было 78 лет.

Как пишет Yonhap News Agency, с мая 2014 года глава компании был прикован к постели после перенесенного сердечного приступа. У Ли остались жена Хонг Ра-хи, единственный сын Чжэ-йон и две дочери Бу-джин и Се-хэн.

Именно сын Чжэ-йон является вице-председателем Samsung Electronics, тогда как Бу-джин возглавляет гостиничное подразделение Samsung Hotel Shilla Co., а Се-хэн отвечает за Фонд благосостояния Samsung.

В компании отметили, что похороны Ли пройдут скромно, на них будут присутствовать только члены семьи.

Умерший руководитель корпорации официально возглавил Samsung в 1987 году в возрасте 45 лет, когда умер его отец Ли Бюнг-Чулл, основатель современной Samsung Group. В 1993 году Ли Кун Хи объявил о своей первой философии бизнеса, касающейся торговых марок, "инициативы нового управления", которую впоследствии Samsung приняла как доктрину и до сих пор пользуется ею. Самая известная фраза из этой философии – "Меняйте все, кроме жены и детей".

Под руководством Ли Samsung основала десятки филиалов, включая ведущего производителя смартфонов в мире Samsung Electronics Co. и Samsung Life Insurance Co.

В общем вся корпорация стала едва ли не главным центром южнокорейской экономики. Ведь активы группы составляли 8 трлн вон ($6,9 млрд) на момент, когда Ли стал ее руководителем, и сейчас выросли в 50 раз.

Ожидается, что единственный сын Ли Чжэ-йон станет новым лидером Samsung Group, однако он попал в громкий скандал о правопреемстве: мужчина был обвинен в мошенничестве и манипуляциях с ценами акций за слияние двух подразделений группы для облегчения получения наследства от отца.

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