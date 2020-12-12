Глава компании-создателя вакцины от COVID-19 назвал возможную дату конца пандемии
Взять под контроль распространение коронавирусной инфекции COVID-19, возможно, удастся к концу лета 2021 года.
Такое предположение сделал генеральный директор немецкой компании BioNTech, которая занималась разработкой вакцины от коронавируса, Угур Шахин в интервью телеканалу Fox News. По его словам, вакцина от заболевания – это путь к преодолению пандемии.
"Мы знаем, что решение найдено и что мы можем произвести много доз вакцин, мы знаем, что от этих вакцин будет польза, тех, которые показали эффективность. И поэтому мы должны быть уверены, что мы сможем контролировать эту болезнь и пандемию самое позднее к концу следующего лета", – сказал он.
Гендиректор BioNTech заверил: в 2021 году компания сможет обеспечить порядка 1,3 млрд доз вакцины. Шахин также не исключил, что цифра может быть в разы больше.
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