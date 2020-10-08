Глава Европарламента самоизолировался из-за коронавируса

Глава Европейского парламента Давид Сассоли после контактов с сотрудником, инфицированным коронавирусом, ушел на самоизоляцию.

В Twitter председатель ЕП отметил, что симптомов у него нет.

"Недавно я общался с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат теста на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет", – написал политик.

Сассоли подчеркнул, что, в соответствии с правилами, он отправляется на самоизоляцию на период, требуемый для проведения необходимых проверок.

Twitter Давида Сассоли.

Стоит отметить, что глава ЕП уже уходил на карантин в марте. Это произошло после поездки в Италию, где тогда была крупнейшая вспышка заболевания в Европе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких европейских странах в августе зафиксировали случаи повторного заражения коронавирусом.

Напомним, что в середине сентября во Всемирной организации здравоохранения заявили о высоких темпах распространения COVID-19 в Европе.