Ракетно-ядерный блеф Путина продолжается. Российские СМИ пиарят то одно, то другое "сверхоружие". Сейчас новая истерика по поводу запуска ракет "Булава" с российской атомной подводной лодки "Юрий Долгорукий" ("160 Хиросим" - мечтательно сообщают российские телеведущие).
Страшные военные сказки и мультики рассчитаны прежде всего на впечатлительную западную публику. Вы будете смеяться, но и это свое ноу-хау Путин украл у Гитлера
Перед Второй мировой войной Гитлер активно запугивал англичан и французов своими успехами (часто мнимыми) в перевооружении авиации и армии. Именно этот блеф во многом помог ему принудить Великобританию и Францию к позорному Мюнхенскому соглашению, позволившему захватить вначале Судеты, а потом всю Чехию.
"Новая "акция" началась с создания напряженности на границе и выдвижения требований "о защите прав судетских немцев", которых насчитывалось в Чехословакии более 3 млн человек. Одновременно развернулась кампания по запугиванию западных держав военной мощью Германии, в первую очередь — силой ее авиации. Представителям Франции и Англии позволили ("неофициально, в знак доверия и дружбы") ознакомиться с военными заводами и базами, создав у них преувеличенное представление о силе германской армии. Известный летчик Чарльз Линдберг сообщал, что в Германии выпускают ежемесячно по 500–800 военных самолетов (правильная цифра была — 300), и ему верили. В отчете, составленном для американского посла в Лондоне, Джозефа Кеннеди, Линдберг писал: "Я уверен, что германские авиазаводы могут выпускать по 20 000 самолетов в год, и Германия, при желании, может сравнять с землей Лондон, Париж и Прагу. У Англии и Франции нет достаточного количества самолетов для отпора". ("Герман Геринг". Готтендорф Е)
В вот, что пишет адъютант Гитлера Николаус Белов.
"Начальник генерального штаба французских военно-воздушных сил посещал (в 1938 году) наши авиационные базы и самолетостроительные заводы. Цель этого визита была обговорена Гитлером с Герингом и служила, по замыслу фюрера, его программе запугивания. Сопровождавший гостей Мильх мастерски сумел "подать" люфтваффе как можно эффектнее... "Ме-109" и "Хе-111" были продемонстрированы гостям также в полете, произведя на них очень сильное впечатление...
Мильх сблефовал только насчет числа самолетов в соединениях и находящихся в производстве. Я же должен был содействовать тому, чтобы отбить у французов всякий вкус к вмешательству в германо-чешский конфликт".
Гитлер использовал оружейно-авиационный блеф для нейтрализации международного сопротивления захвату Чехословакии. А для чего этот блеф нужен сейчас Путину? Кремль готовит новый виток агрессии?
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