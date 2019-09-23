Гитлер выжил после войны: появились новые данные о жизни фюрера

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер мог избежать смерти в 1945 году и отправиться на тайную военную базу в Антарктиде.

Такой версии придерживаются некоторые историки и эксперты Третьего рейха, пишет "МК".

Так, еще в начале 1939 года нацистская Германия застолбила на атлантическом побережье Антарктиды территорию примерно 360 000 кв. км, что соответствует площади современной Германии. Этому так называемому немецкому антарктическому сектору, находящемуся на Земле Королевы Мод, дали название Новая Швабия.

Якобы в Антарктиде нацисты основали "Базу-211", куда были направлены большое количество инженеров, ученых и специалистов разного профиля. Туда же мог и сбежать Гитлер с верхушкой Третьего рейха.

При этом историк специалист по Третьему рейху Константин Залесский рассказал, что все эти истории лишь вымысел.

"Обычная, во многом имиджевая экспедиция, организованная под патронатом Геринга и еле-еле успевшая вернуться до начала войны. Так что вероятность существования "Базы‑211" в Новой Швабии – 0,0%. Нет ни одного реального факта, ни тем более каких-либо материальных подтверждений ее существования, ни даже планов ее строительства. Все это лишь догадки из области "теории заговора", – пояснил он.

Адольф Гитлер Иллюстрация

Залесский отметил, что все "сведения" о базе относятся к книге Ганса Ульриха фон Кранца "Свастика во льдах", которая опирается не на факты, а якобы на рассказы некого "офицера СС" и ученого Олафа Вайцзеккера.

"Но это довольно известная баронская фамилия, и среди ее представителей нет Олафа, как нет такого Вайцзеккера в числе офицеров СС – по крайней мере я такого не нашел. Либо Кранц встретил какого-то сумасшедшего, либо просто все придумал. Третьего варианта нет", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Адольф Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия во время Второй мировой войны, однако ему помешала случайность.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!