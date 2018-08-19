"Гитлер танцует в гробу": в сети отреагировали на казаков для "невесты Путина"

В сети раскритиковали один из подарков президента России Владимира Путина для главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая 18 августа вышла замуж.

"Карин Кнайсль очень понравились казаки, которых Путин привез ей на свадьбу в Австрии... Кстати, казаки спели на свадьбе на немецком и новобрачным это очень понравилось. Но тут ничего удивительного. Видно генетическая память. Казаки там же лет 75 назад танцевали и пели. И зиговали еще при этом. Так что Путин угадал с подарком", - написал на своей странице в Facebook политолог Алексей Голобуцкий.

Комментарии подписчиков были разгромными: "Мерзость", "Гитлер танцует в гробу и зигует, смотря на сегодняшнюю Россию и Европу", "Мрак, а еще пишут, что она образованная женщина".

Как сообщал OBOZREVATEL, танец Путина на свадьбе в Австрии жестко высмеяли в сети.

Ранее в Кремле заявили, что невеста лично пригласила Путина к себе на церемонию во время его визита в Вену в июне.