Гибель россиян в Германии: появилось видео с места авиакатастрофы

Немецкие СМИ обнародовали видео с места крушения бизнес-самолета, на котором разбилась совладелец российской авиакомпании S7 Наталия Филева. Всего в результате крушения погибли три человека.

На ролике, появившемся в YouTube, видно дымящиеся обломки лайнера и сотрудников спасательных служб, которые работают на месте катастрофы.

Отметим, согласно данным Forbes за 2018 год, Филева занимала четвертое место в списке самых богатых женщин РФ.

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Скрин видео

Вскоре после ЧП произошло смертельное ДТП с участием полицейского авто, которое мчалось на место крушения самолета. В аварии погибли два человека, трое правоохранителей получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее в Италии в ДТП погиб украинский бизнесмен – 46-летний Денис Русин.

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