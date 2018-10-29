Гибель МН17: в Нидерландах озвучили стратегию по России

Расследование гибели Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines рождает вопросы к России, потому власти Нидерландов и Австралии намерены начать диалог с Москвой.

Об этом заявил посол Нидерландов Эдуард Хукс в программе "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV. По его словам, трагедия МН17 имела очень большое влияние на его страну.

"Я доволен, что президент Украины решил юрисдикцию по этому делу передать в Нидерланды. Мы расцениваем это как элемент доверия. Как вы знаете, уголовное расследование проходит под патронатом Генеральной прокуратуры Нидерландов. Наш прокурор действует независимо от правительства. Мне как представителю правительства трудно сказать, на какой стадии расследования мы сейчас находимся. Но могу сказать, что команда работает день и ночь над этим делом для того, чтобы передать его в голландский суд", - пояснил посол.

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По его словам, на основе свидетельств по этому делу Нидерланды имеют определенные претензии к России.

"И Нидерланды, и Австралия планируют начать диалог с Россией для того, чтобы прояснить некоторые детали. Есть два пути: уголовное дело, которое проводит независимый прокурор, и общие претензии Нидерландов и Австралии к России", - подытожил Хукс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналистка поймала Россию на лжи об МН17.