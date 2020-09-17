Гибель Качиньского: Польша потребовала ареста российских диспетчеров

Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в районный суд Мокотува (Варшава) ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета 10 апреля 2010 года.

Как сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Еву Бялик, обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей.

Ходатайство в суд – это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае, если суд выдаст соответствующее постановление, следователи могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров.

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