Гибель Качиньского: Польша потребовала ареста российских диспетчеров
Первая следственная группа при Государственной прокуратуре Польши подала в районный суд Мокотува (Варшава) ходатайство о временном аресте трех диспетчеров, которые дежурили в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолета 10 апреля 2010 года.
Как сообщает Polska Agencja Prasowa со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Еву Бялик, обвинения, предъявленные диспетчерам, касаются умышленного доведения до авиакатастрофы, что привело к смерти большого числа людей.
Ходатайство в суд – это первый шаг к выдаче международного ордера на арест. В случае, если суд выдаст соответствующее постановление, следователи могут предпринять шаги с целью задержания диспетчеров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
итоги исследований британской лаборатории подтвердили, что причиной катастрофы Ту-154М в апреле 2010 года, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, стали взрывы на борту.
15 октября 2017 года была найдена запись момента взрыва с бортового самописца Ту-154. Американские ученые Национального института авиационных исследований подтвердили версию подрыва.
23 февраля 2018 года руководитель подкомиссии Антоний Мацеревич заявил, что взрывчатку на борту самолета не могли установить в аэропорту в Варшаве.
Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуть Польше обломки самолета Ту-154М.
9 мая 2019 года Россия согласилась открыть Польше доступ к обломкам самолета.