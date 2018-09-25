Гибель Ил-20 в Сирии: журналист рассказал, как Израиль подыгрывал России

Резкая критика военнослужащими России Израиля за инцидент с Ил-20 является непонятной с точки зрения того, что на международной арене Тель-Авив неоднократно подыгрывал Москве, оказавшись, в частности, едва ли не единственной страной Западного блока, не присоединившейся к санкциям против РФ за оккупацию Крыма в 2014 году.

На это обратил внимание журналист Эмиль Шлеймович в Facebook, отметив, что с того времени США активно оказывают давление на Израиль, призывая поддержать санкции.

"Израиль последовательно отказывается, хотя отказывать ключевому и стратегическому партнеру - чей вклад в израильскую систему обороны (от российских союзников) исчисляется миллиардами долларов, и который поддерживает экономику Израиля законом об освобождении пожертвований от налогов - это ой, как нелегко", - написал журналист.

Он напомнил, что также Израиль не принял участия в голосовании по резолюции ООН №68/262 "О территориальной целостности Украины" (принятой большинством голосов) в 2014 году, а также воздержался в 2016-м при голосовании в Генассамблее ООН по резолюции №71/205, об ущемлении прав граждан в Крыму. В частности, к санкциям против РФ за инцидент в Солсбери Израиль также не присоединился.

"Израиль не поставляет Украине тяжелое, "летальное оружие". Что, кстати, было ранее обусловлено непоставками российских С-300 Ирану. Израиль - одно из немногих государств Запада, отменивших визовый режим с Россией. Про то, что наш премьер ездил на российский военный парад 9 мая, можно даже не упоминать. Этот перечень можно продолжать еще долго. Но не будем этого делать", - написал Шлеймович.

"Да вот только все вышеперечисленное не помешало России голосовать в поддержку антиизраильских резолюций ООН - например, в июне этого года, когда 120 стран осудили нашу страну за действия в секторе Газы. В июне этого же года Россия голосовала и за антиизраильскую резолюцию Совбеза ООН, и только вето США не позволило ее принять. За прошедшие годы российские дипломаты осуществили еще много других шагов, которые Израиль мог бы, при желании, счесть проявлением неблагодарности", - отметил журналист.

Он посоветовал российским генералам "вспомнить сначала, что половина мира относится к России как к стране-изгою", которая дружит со спонсорами мирового террора. Также Шлеймович заявил, что "Израиль остается одним из немногих цивилизованных государств на земле, которое официально не разделяет подобную точку зрения".

"За возвращение нам из РФ старого танка - конечно, спасибо большое. Но все же пусть ваши генералы, во главе с товарищами Шойгу и Коношенковым, перечитают еще хоть что-нибудь, кроме матчасти, как только соберутся еще раз обвинить Израиль в "неблагодарности", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия показала, как Израиль ''подставил'' Ил-20.