Гибель Джорджа Флойда: в сети указали на неожиданный "русский след" в протестах в США. Фото

Тимур Григоренко Мир 15:23, 3.06.2020 Обновлено: 15:58, 3.06.2020

В сети заметили след "русского мира" на марше, который прошел в США, организованный друзьями и семьей погибшего Джорджа Флойда.

В городе Хьюстон, родном городе убитого афроамериканца, был замечен полицейский с татуировкой "Россия". Снимок в Twitter опубликовала американская журналистка Джессика Вилли.

Особенную татуировку у копа заметил один из пользователей сети в комментариях: "у полицейского есть татуировка со словом "Россия".

Марш в Хьюстоне, США
Twitter/Джессика Вилли
Марш в Хьюстоне, США
Twitter/Джессика Вилли

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