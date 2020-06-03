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3 июня • обновлено в 15:58
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Гибель Джорджа Флойда: в сети указали на неожиданный "русский след" в протестах в США. Фото

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В сети заметили след "русского мира" на марше, который прошел в США, организованный друзьями и семьей погибшего Джорджа Флойда.

В городе Хьюстон, родном городе убитого афроамериканца, был замечен полицейский с татуировкой "Россия". Снимок в Twitter опубликовала американская журналистка Джессика Вилли.

Особенную татуировку у копа заметил один из пользователей сети в комментариях: "у полицейского есть татуировка со словом "Россия".

Марш в Хьюстоне, США

Марш в Хьюстоне, США

Twitter/Джессика Вилли

Марш в Хьюстоне, США

Марш в Хьюстоне, США

Twitter/Джессика Вилли

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Беспорядки в США из-за убийства Джорджа Флойда полицейскими
Место
США
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