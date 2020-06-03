Гибель Джорджа Флойда: в сети указали на неожиданный "русский след" в протестах в США. Фото

В сети заметили след "русского мира" на марше, который прошел в США, организованный друзьями и семьей погибшего Джорджа Флойда.
В городе Хьюстон, родном городе убитого афроамериканца, был замечен полицейский с татуировкой "Россия". Снимок в Twitter опубликовала американская журналистка Джессика Вилли.
Особенную татуировку у копа заметил один из пользователей сети в комментариях: "у полицейского есть татуировка со словом "Россия".
Марш в Хьюстоне, США
Twitter/Джессика Вилли
Марш в Хьюстоне, США
Twitter/Джессика Вилли
#GeorgeFloyd march in downtown #Houston Tuesday #abc13 pic.twitter.com/taLfShzFqG— Jessica Willey (@ImJessicaWilley) June 2, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
Джордж Флойд умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины.
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