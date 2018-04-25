Герой-ковбой: мужчина голыми руками задержал опасного грабителя. Видео

В сети появилось видео, как мужчина в ковбойской шляпе в Мексике задержал вооруженного грабителя в магазине (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

После того, как преступник начал угрожать кассиру и посетителям, он уличил подходящий момент, спокойно снял свои солнцезащитные очки и повалил горе-вора на землю, выбив из его рук револьвер, пишет The Daily Mail.

После этого к ним подбежал один из сотрудников магазина и быстро поднял оружие, чтобы ним опять не завладел грабитель. Сопротивляясь, парню удалось вырваться из рук мужчины в шляпе и забежать за стеллажи торгового зала, однако через секунду он снова оказывается в поле зрения камер наблюдения, но уже без рубашки и размахивая кухонным ножом.

На подмогу отважному покупателю прибежали уже два сотрудника магазина и, заломав и вновь разоружив нарушителя, они увели его вглубь зала. В это время кассиру как раз удалось вызвать полицию.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Николаеве грабители украли три сейфа с 5 кг золота из ювелирного магазина, пока двое охранников спали.