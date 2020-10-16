Германию уличили в подготовке к ядерной войне
Немецкие ВВС готовятся к возможной ядерной войне.
По информации Bild, секретные учения под названием "Стойкий полдень" начались на этой неделе. На них среди прочего отрабатывается использование истребителей-бомбардировщиков, которые в случае войны могут быть оснащены ядерным оружием.
Как пишет издание, в этом году учения проводятся на авиабазе Нерфених в земле Северный Рейн-Вестфалия.
"Одновременно в Бюхеле проходят учения "Несгибаемый страж", на которых отрабатывается оборона местной авиабазы. По данным бундесвера, на учениях среди прочего тренируется использование системы ПВО Patriot", – говорится в сообщении.
Военные эксперты отмечают, что на учениях "Стойкий полдень", регулярно проводимых в октябре, среди прочего отрабатывается безопасная транспортировка ядерного оружия США из подземных хранилищ к самолетам и его установка на истребители. Однако тренировочные полеты проходят без бомб. Информации о сценарии учений пока не было.
"В настоящий момент угроза ядерной войны считается более высокой, чем в последние три десятилетия. Причиной прежде всего является прекращение действия договора о РСМД об отказе от ракет средней дальности наземного базирования, способных нести ядерные боеголовки", – подчеркивает таблоид.
По мнению военных экспертов, теперь может возникнуть новая гонка вооружений. Так, США уже работают над новой мобильной ракетной системой средней дальности наземного базирования, которая во времена договора о РСМД подпадала бы под запрет.
"К тому же скоро может прекратиться действие и последнего крупного договора о разоружении между Россией и США. Срок действия договора СНВ-III об ограничении стратегических ядерных вооружений заканчивается 5 февраля 2021 года", – напоминает издание.
Как писал OBOZREVATEL:
в середине мая в США допустили размещение своего ядерного оружия в Польше. В ответ в России пригрозили кризисом, подобным Карибскому.
В июне президент РФ Владимир Путин утвердил условия использования ядерного оружия.
Известный российский эксперт выразил мнение, что в случае ядерного конфликта с США у России нет никаких шансов на победу. Он отметил, что "россияне сколько угодно могут угрожать и шантажировать ядерным оружием, но они не самоубийцы".