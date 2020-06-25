Германию может "накрыть" вторая волна COVID-19: вирусолог забил тревогу

Очаги COVID-19 в Северном Рейне-Вестфалии и некоторых районах Берлина могут стать источниками второй волны коронавируса в Германии.

Об этом заявил авторитетный немецкий вирусолог Кристиан Дростен, возглавляющий Институт вирусологии берлинской университетской клиники Charité. В своем ежедневном подкасте он привел в пример южные штаты США, в которых несмотря на жару возникла "ужасная ситуация", причину которой ученый видит в преждевременной отмене карантинных ограничений, передает Daily Mail.

"Я не уверен, что через месяц у нас все еще будет такая мирная ситуация, как сейчас, в плане эпидемической активности. Думаю, через два месяца у нас возникнет проблема, если мы не включим все датчики тревоги снова", – сказал Дростен.

Он призвал общественность оказывать поддержку органам здравоохранения и продолжать придерживаться принципов социального дистанцирования.

Отметим, в некоторых районах Германии количество больных коронавирусом резко подскочило. В частности, на федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ: в Гютерсло и Варендорфе. Есть еще несколько локальных вспышек в Берлине в отдельных многоэтажных домах и кварталах в районах Нойкельн и Фридрихсхайн.

dailymail.co.uk

Самая тревожная ситуация в Гютерсло, где в течение последних семи дней было зарегистрировано 338 новых случаев инфекции на 100 тысяч жителей.

Эпицентром вспышки стал крупнейший в Германии мясокомбинат фирмы Tönnies, на котором из 7000 занятых инфицированными оказались более 1700 работников. Сколько членов своих семей они успели заразить, еще не известно. Тесты, которые власти хотят сделать в Гютерсло обязательными, только начались.

По состоянию на 25 июня в Германии официально подтверждено 193 тысячи заболевших коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Германии из-за коронавируса прогнозирует в 2020 году самую глубокую рецессию за весь послевоенный период.