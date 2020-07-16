Германия заявила о готовности противостоять российской агрессии

Германия готова защитить себя и своих партнеров от агрессивных действий России, которая пренебрегает правами других стран на самоопределение.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Zeit. Она отметила, что вся центральная и восточная Европа находится в зоне досягаемости российских ракет.

"Российское руководство отстаивает свои интересы – какие бы исторические истоки они не имели, – очень агрессивно. При сомнительных обстоятельствах, пренебрегает правом других стран на самоопределение, что несовместимо с нашим послевоенным порядком и нашими ценностями", – добавила министр.

Также она заявила о необходимости “разумного соседства” с Россией.

"В то же время мы должны противопоставлять притязаниям нынешнего руководства РФ ясную позицию: мы обороноспособны и при сомнительных обстоятельствах готовы себя защищать. Мы видим, что делает Россия, и мы не позволим российскому руководству повторять это", – подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на Бундестаг весной 2015 года, но решение по этому вопросу пока не принято.