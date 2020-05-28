Германия вызвала посла РФ из-за хакерской атаки на Бундестаг: ситуация накаляется

Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России из-за хакерской атаки на Бундестаг в апреле 2015 года.

Как сообщила пресс-служба МИД ФРГ, госсекретарь ведомства Мигель Бергер пригласил посла РФ Сергея Нечаева для разговора и от лица немецких властей строго осудил хакерскую атаку.

В Германии считают, что ко взлому сетей их парламента причастны россияне, которые позже передали полученные данные спецслужбам РФ.

Хакеры атаковали Бундестаг в апреле 2015 года

По словам дипломатов, немецкие власти готовы применить санкции ЕС против ответственных за взлом Бундестага, включая гражданина РФ Дмитрия Бадина.

"Его подозревают в организации кибератаки и участии в хакерской группировке APT28. У нас есть надежные доказательства, что он также состоял в российских спецслужбах в момент совершения атаки", – утверждают в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Германия сохраняет за собой право принять дополнительные меры, если расследование атаки выявит какие-либо новые факты.

Также следствие полагает, что кибератака может быть как-то связана с убийством грузинского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Бадин является одним из семерых сотрудников ГРУ, которых в США подозревают в ряде кибератак, в том числе во вмешательстве в американские выборы.

Германия объявила Бадина в розыск по подозрению в организации кибератаки на Бундестаг.