Германия вызвала посла РФ из-за хакерской атаки на Бундестаг: ситуация накаляется
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России из-за хакерской атаки на Бундестаг в апреле 2015 года.
Как сообщила пресс-служба МИД ФРГ, госсекретарь ведомства Мигель Бергер пригласил посла РФ Сергея Нечаева для разговора и от лица немецких властей строго осудил хакерскую атаку.
В Германии считают, что ко взлому сетей их парламента причастны россияне, которые позже передали полученные данные спецслужбам РФ.
По словам дипломатов, немецкие власти готовы применить санкции ЕС против ответственных за взлом Бундестага, включая гражданина РФ Дмитрия Бадина.
"Его подозревают в организации кибератаки и участии в хакерской группировке APT28. У нас есть надежные доказательства, что он также состоял в российских спецслужбах в момент совершения атаки", – утверждают в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что Германия сохраняет за собой право принять дополнительные меры, если расследование атаки выявит какие-либо новые факты.
Также следствие полагает, что кибератака может быть как-то связана с убийством грузинского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 года.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Бадин является одним из семерых сотрудников ГРУ, которых в США подозревают в ряде кибератак, в том числе во вмешательстве в американские выборы.
Германия объявила Бадина в розыск по подозрению в организации кибератаки на Бундестаг.