Германия вводит запрет на передвижение людей: где будут действовать ограничения

Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая вводит ограничения на передвижение людей из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Süddeutsche Zeitung, с 21 марта покидать свои дома жителям Баварии разрешено только по уважительным причинам.

Первая федеральная земля Германии ограничила передвижение людей

К таким причинам относятся работа, покупки товаров первой необходимости, посещение врача и аптеки, помощь другим, посещение "партнеров по жизни", а также спорт и прогулки на свежем воздухе – но только изолированно или с людьми, с которыми проживает человек.

Кроме того, с полуночи будут закрыты все рестораны. В течение последующих 14 дней заведения питания будут работать только на доставку или заказ "с собой".

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты составили список из 12 шагов, которые должны немедленно предпринять правительства во избежание массовых смертей от коронавируса.

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