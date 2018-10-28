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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Германия вернула бы себе Кенигсберг, а Япония Курилы

3.8т

Россия напала на "братскую" Украину подло, исподтишка. Без шевронов, без стыда, совести и чести - оттяпали Крым. Когда миллионы наших граждан выбаривали своё будущее на площадях украинских городов. Когда Украина была максимально уязвима, когда государственный аппарат был параллизован.

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Если бы Запад был таким же подлым как Россия, то Германия вернула бы себе Кёнигсберг, а Япония Курилы - аккурат в то время, когда голодный российский народ вышел на Майдан против ГКЧП...

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Темы
Российская военная угрозаВойнаЕвромайдан
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Япония курила..)) Бандеры вы скачите дальше, грозили убивать русских - теперь не плачьте. А хотя, можете теперь выть и плакать)))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Михайлов Андрей,какцапа на гілляку,буду плакать и от радости,когда в Украине не останется,ни одного кацапа.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Крым ушел, плюнув в мерзкую харю ненавистной украине, и это обстоятельство теперь будет вечно свербить в задницах свидомого стада, бессильного что либо изменить.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Русский Солдат,уебок,почему Крым раньше не вернулся в родную гавень,зачем надо было ждать так долго,что-бы бандеровці так "издивались"над крымчанами.
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Кісенко Андрій
Кісенко Андрій
Кацаподебілам марно щось пояснювати
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