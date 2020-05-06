Германия существенно ослабляет карантин: что разрешат в мае

Германия готовится ко второму этапу снятия ограничений, которые были введены из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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Решение было согласовано во время совещания в телефонном режиме между канцлером Ангелой Меркель и премьер-министрами 16 федеральных земель, пишет DW.

Так, власти разрешат открыть все магазины и заниматься массовым и профессиональным спортом на открытом воздухе.

При этом продляться правила социального дистанцирования, эти меры будут действовать до 5 июня. Правда здесь тоже есть послабления: в ближайшее время будет разрешено встречаться родственникам, проживающим в двух различных домохозяйствах. По всей Германии должны быть ослаблены ограничения на посещения больниц и домов престарелых. Федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Бавария, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса, разрешили это уже начиная с 5 мая.

Власти земель смогут сами определять дальнейшие шаги по ослаблению карантина. Это касается, в частности, постепенного возобновления работы детских садов и начальных и средних школ, ресторанов и кафе.

Во второй половине мая 36 футбольных клубов первой и второй бундеслиги возобновят проведение матчей. Точная дата еще не определена, но однозначно игры будут проводиться без зрителей.

Также согласован критерий, согласно которому, федеральные земли снова могут ввести локдаун. Это произойдет в том случае, если в течение семи дней будут фиксироваться более 50 новых случаев инфицирования на 100 тысяч жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые ограничения карантина для бизнеса в Украине снимут 11 мая. К этой дате он должен быть готов к работе в новых условиях.

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