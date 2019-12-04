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4 декабря • обновлено в 16:43
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Германия со скандалом высылает из страны российских "шпионов": в РФ разразились угрозами

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Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России, которых подозревает в работе на российскую разведку.

Как пишет Spiegel Online, высылка дипломатов связана с убийством гражданина Грузии, бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили, к которому якобы причастны российские спецслужбы.

МИД Германии заявил, что российские сотрудники посольства, аккредитованные как дипломаты, работают на российскую разведку. Они уже объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней.

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При этом в немецком правительстве подчеркнули, что Россия отказывалась от сотрудничества в расследовании убийства, потому принято такое жесткое решение.

В МИД РФ уже заявили, что ответят на высылку сотрудников посольства из Германии. В российском министерстве назвали данное решение "безосновательным и недружественным".

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные… Мы вынуждены осуществить комплекс ответных мер", – отмечено в сообщении.

Российский шпион

Российский шпион

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование убийства активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине планирует взять на себя Федеральная прокуратура Германии, что означает, что немецкие следственные органы официально подозревают власти России в организации убийства.

40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Германия
Теги
Новости России Россия - страна-агрессор
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Убийца на велосипеде??? Это явно кто-то из "слуг народа".
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Khruslov Alexey, меньше телевизор смотри )))))))))))))))))))))), фантазер )))))
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фил филька
фил филька
обычные шпионские игры) вечное противостояние шпионов и разведчиков. таков мир)
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
От беда - опять шпиЁнов ка-ца-пских высылают. А они же еще не все шпили немецких монастырей посмотрели.
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фил филька
фил филька
Одиозный Сергей, тебе нужны бабки от транзита ка-ца-п-ского? а твэлы ка-ца-п-ские нужны?
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