Германия со скандалом высылает из страны российских "шпионов": в РФ разразились угрозами

Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России, которых подозревает в работе на российскую разведку.

Как пишет Spiegel Online, высылка дипломатов связана с убийством гражданина Грузии, бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили, к которому якобы причастны российские спецслужбы.

МИД Германии заявил, что российские сотрудники посольства, аккредитованные как дипломаты, работают на российскую разведку. Они уже объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней.

При этом в немецком правительстве подчеркнули, что Россия отказывалась от сотрудничества в расследовании убийства, потому принято такое жесткое решение.

В МИД РФ уже заявили, что ответят на высылку сотрудников посольства из Германии. В российском министерстве назвали данное решение "безосновательным и недружественным".

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные… Мы вынуждены осуществить комплекс ответных мер", – отмечено в сообщении.

Российский шпион

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование убийства активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине планирует взять на себя Федеральная прокуратура Германии, что означает, что немецкие следственные органы официально подозревают власти России в организации убийства.

40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

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