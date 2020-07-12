Германия предложила ЕС новые санкции против России из-за хакеров

Правительство Германии в начале июня предложило странам-членам ЕС совместно ввести санкции против России за масштабную кибератаку на Бундестаг весной 2015 года, но решение по этому вопросу пока не принято.

Об этом сообщило 12 июля DW со ссылкой на копию официального ответа германского правительства на так называемый малый запрос фракции Левой партии в парламенте ФРГ.

В ответе говорится, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников".

Если страны ЕС примут предложение Германии, это станет первым случаем применения санкционного режима ЕС за кибератаки.

Напомним, Германия полагает, что к кибератаке на Бундестаг в апреле-мае 2015 года причастна российская военная разведслужба ГРУ.

Федеральная прокуратура ФРГ 5 мая выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который "в качестве члена хакерской группы АРТ28 предположительно руководил кибератакой". Также он объявлен в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бадин является одним из семерых сотрудников ГРУ, которых в США подозревают в ряде кибератак, в том числе во вмешательстве в американские выборы.

В мае Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России из-за хакерской атаки на Бундестаг.