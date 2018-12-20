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Германия потребовала вернуть украденные Россией богатства: у Путина нагло ответили

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Берлин потребовал от Москвы вернуть вывезенные с германской территории после Второй мировой войны культурные ценности.

Об этом "Известиям" заявили в немецком посольстве в Москве, сославшись на бюро уполномоченного по вопросам культуры в правительстве ФРГ Монику Грюттерс.

Культурные объекты не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, настаивают немецкие дипломаты, ссылающиеся в подтверждение своих слов на Гаагские правила ведения войны от 1907 года.

В Берлине надеются на возвращение тысяч уникальных золотых предметов и украшений, относящихся к девятому веку до нашей эры, а также находок Генриха Шлимана и Эберсвальдского клада.

Германия потребовала вернуть украденные Россией богатства: у Путина нагло ответили

Известия

Новости
''Северный поток-2'': посол Германии объяснил, почему никто не останавливает Путина

Немецкие дипломаты напоминают о четырёх зарегистрированных в прошлом году случаях возвращения российских культурных объектов из Германии.

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого, выполнение требований немецкой стороны "вряд ли возможно до тех пор, пока между Москвой и Берлином не будет возобновлён здоровый политический диалог".

"Для возобновления этого процесса требуется атмосфера доверия, которой сегодня, к сожалению, нет. Я говорю об этом с сожалением, потому что отношения с Германией в области науки и культуры весьма плодотворны", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в архивах отделения по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР нашли секретное удостоверение Путина.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Германия
Тег
Новости России
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
А при чем здесь Россия? Германию победил Украинский фронт где были одни только украинцы. Крали значит они, им и возвращать.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Вернём, сразу после возврата вывезенной немцами "Янтарной комнаты"
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Ш. Олег
Ш. Олег
А ведь, ребята, не прошло и века… Вы даже заикаться не должны о правилах ведения войны, где вы попрали званье человека.
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