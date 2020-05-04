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4 мая • обновлено в 22:15
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Германия открыла школы, а Испания – магазины: в Европе начали снимать строгий карантин

3.2т
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В Европе с понедельника, 4 мая, некоторые страны стали постепенно снимать карантинные меры из-за пандемии COVID-19.

Власти разрешили внутренние перемещения по стране и начались открываться предприятия, пишет Daily Mail.

ИТАЛИЯ

Итальянцам впервые за девять недель позволили навещать родственников. В стране заработали предприятия и строительные площадки.

Кафе и бары все еще закрыты, но ресторанам позволили выдавать еду на вынос. Населению разрешено посещать парки, но необходимо носить маски в общественных местах.

Власти рекомендовали не использовать общественный транспорт.

Карантин в Европе

Карантин в Европе

ГЕРМАНИЯ

В Германии открыли школы, чтобы старшеклассники смогли подготовиться к летним экзаменам. В отличие от некоторых стран, таких как Дания и Франция, которые первыми открывают начальные классы школы, в Германии на дистанционке остаются младшие классы.

ПОРТУГАЛИЯ

В стране изменили чрезвычайное положение и разрешили открывать небольшие магазины, парикмахерские и автосалоны. При этом соблюдается масочный режим, за нарушение – штраф 350 евро.

Установлено, что магазины не могут открываться до 10:00 утра и должны обеспечивать меры социального дистанцирования. Парикмахерские и салоны красоты могут принимать клиентов только по предварительной записи.

ИСПАНИЯ

В Испании также разрешили открыть небольшие магазины. А в парикмахерские и салоны красоты можно попасть только по предварительной записи.

Школы для старших классов откроются лишь 18 мая, дистанционно учиться продолжат ученики начальной и средней школы.

Музеи, бары, рестораны и художественные галереи также откроют свои двери с 18 мая.

Спортивные мероприятия, включая футбол, намерены возобновить в последние выходные месяца.

ГРЕЦИЯ

В Греции позволили покидать свои дома, но нельзя покидать регион своего проживания. С 4 мая открыли некоторые розничные магазины, в том числе книжные, и парикмахерские. Школы намерены открыть с 11 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе некоторые страны начали снимать ограничения карантина, разрешив людям посещать парки и скверы.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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